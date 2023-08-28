[Información de la obra] Cierre del cruce entre la Rue Pierre Brossolette y el Boulevard Denis Papin de Ris-Orangis

Fecha de publicación: 13 de junio de 2023

Cierre de la intersección entre la Rue Pierre Brossolette y el Boulevard Denis Papin

Las obras de infraestructura en Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2023 en Ris-Orangis y continúan en la Rue Pierre Brossolette. Para garantizar una circulación más eficiente que el actual autobús 402, el Tzen 4 circulará por carriles dedicados (sitio dedicado). Las paradas del autobús 402 también se transformarán en la más cómoda estación de Tzen.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El trabajo consiste en crear carriles dedicados a los autobuses.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el lunes 19 de junio de 2023 durante un periodo de 3 meses.

¿Qué cambia esto?

Durante esta fase, se cerrará el cruce entre la Rue Pierre Brossolette y el Boulevard Denis Papin. Se ha instalado una desviación para los residentes del Boulevard Denis Papin.

El número de carriles para coches se reducirá, manteniéndose un carril en cada dirección.