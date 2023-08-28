Desarrollos en el extremo norte de la línea

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2023

En el extremo norte de la futura línea Tzen 4, se están iniciando las obras. Su objetivo es transformar la actual estación de La Treille para prepararla para la llegada de los nuevos autobuses que regresarán allí.

Además, se construirá el equipo esencial para el buen funcionamiento de la línea: un quirófano que permitirá a los conductores tomar o devolver su servicio y una subestación eléctrica para recargar los autobuses eléctricos.

Para conocer los desarrollos finales, ¡consulta nuestro libro de planes Tzen 4!