[Información de la obra] Terminal de la estación Corbeil-Essonnes – Zola

Fecha de publicación: 17 de julio de 2023

Desde junio de 2023, se han iniciado las obras en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes Zola, que será el terminal de la línea Tzen 4. Con el tiempo, la terminal será un punto de carga para autobuses y también permitirá a los conductores iniciar y terminar su servicio.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras continúan ahora con la ampliación de los andenes de la futura estación Tzen 4, para alojar los nuevos autobuses Tzen 4, biarticulados 24 metros.

También se remodelarán los andenes de la estación Tzen 1.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta fase de trabajos comenzará el 24 de julio de 2023 por una duración provisional de dos meses.

¿Qué cambia esto?

Se han instalado paradas temporales en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes Zola para las líneas 301, 303 y Tzen 1 (véase el mapa). Desde el 10 de julio, las líneas 401, 402 y 405 ya no dan servicio a la estación de Corbeil-Essonnes.

Se mantendrá el tráfico de coches en la Rue Émile Zola y la Avenida Serge Dassault.

Más información sobre desvíos de autobús en la web de TICE: bus-tice.com