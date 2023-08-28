[Desvío de autobús] Centro de la ciudad de Évry-Courcouronnes

Fecha de publicación: 2 de junio de 2023

A partir del lunes 5 de junio, todas las líneas de autobús que utilizan los carriles bus del centro de Évry-Courcouronnes serán desviadas, excepto las líneas 401 y 402. Se ofrecerán paradas de aplazamiento en el Boulevard des Champs-Élysées.

Estas desviaciones, que se espera duren 6 meses, permitirán la rehabilitación del terreno dedicado para la futura línea Tzen 4.

Además, la Aglomeración del Gran París Sud está realizando trabajos en el sector de la Ágora.

Más información en la web de Tice: www.bus-tice.fr