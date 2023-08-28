Información de la obra: obras en la Route de Corbeil

Fecha de publicación: 2 de marzo de 2023

Obras en la Route de Corbeil

Las obras de infraestructura en Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2022. Esto incluye la creación de carriles exclusivos y la adaptación de las estaciones de autobús y los carriles de tráfico actuales. También se implementarán instalaciones para bicicletas y peatones, así como jardinería. Para aprovechar el espacio suficiente para estos desarrollos, es necesario talar árboles frente a la estación Grigny-Centre.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se talarán 10 árboles en el camino hacia Corbeil; cerca de la estación de tren de Grigny Centre.

La tala de árboles se limita a las estrictas necesidades de las instalaciones de autobús y se realiza fuera de los periodos de anidación de las aves.

Se plantarán árboles, con un resultado positivo frente a la estación Grigny-Centre.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Este trabajo durará 2 días y tendrá lugar a partir del lunes 6 de marzo.

¿Qué cambia esto?

Durante estos trabajos, se mantendrá el tráfico, al igual que el tráfico en la línea 402. Se implementará una reducción puntual de carriles en ambas direcciones en la Route de Corbeil. Además, durante un periodo limitado, parte del anillo de la rotonda quedará bloqueada.

Para más información, consulta la información sobre las obras.