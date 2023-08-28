[Información de la obra] Nuevas etapas de trabajo en verano en el RN7 en Corbeil-Essonnes

Fecha de publicación: 21 de junio de 2023

Trabajo en el RN7

Como parte de la construcción de la Tzen 4, la RN7 se beneficiará de carriles exclusivos dedicados (llamados "sitio dedicado"), así como de una remodelación de la carretera y las aceras y la implementación de una ruta ciclista. Las obras de infraestructuras comenzaron el pasado diciembre.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Este verano, los trabajos continúan con el inicio de la construcción del terreno dedicado que estará situado al este de la RN7.

Para continuar la reconfiguración de la rotonda RN7 / N104, se realizarán trabajos en las rampas de acceso.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el 3 de julio de 2023 por una duración provisional de dos meses y medio.

¿Qué cambia esto?

El tráfico se mantendrá con un máximo de dos carriles en cada dirección.

Las rampas de acceso desde la N104 estarán cerradas. Las rutas de desvío se ofrecerán en el lugar, especialmente a través del RD446.

Para los autobuses, la parada de Tarterêts en dirección a Viry-Chatillon será temporal.

A partir de finales de junio, el acceso al centro comercial a través de la RN7 estará cerrado. Se mantendrán los accesos secundarios.

Durante las obras se mantendrán caminos peatonales seguros, incluyendo el cruce de la RN7.