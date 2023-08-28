Un proyecto conectado a la red de transporte
Fecha de publicación: 28 de marzo de 2023
Diseñada para satisfacer las necesidades de movilidad diaria, la línea de autobús Tzen 4 estará conectada a la red de transporte de Île-de-France gracias a numerosas conexiones.
Los usuarios podrán acceder fácilmente al RER D en las estaciones de Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer y Corbeil-Essonnes.
El Tzen 4 también permitirá utilizar el futuro tranvía T12 para continuar su trayecto hacia Massy o Évry-Courcouronnes.
Además, facilitará las conexiones con las numerosas líneas de autobús locales.
Consulta el folleto del proyecto para más información.