Un proyecto conectado a la red de transporte

Fecha de publicación: 28 de marzo de 2023

Diseñada para satisfacer las necesidades de movilidad diaria, la línea de autobús Tzen 4 estará conectada a la red de transporte de Île-de-France gracias a numerosas conexiones.

Los usuarios podrán acceder fácilmente al RER D en las estaciones de Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer y Corbeil-Essonnes.

El Tzen 4 también permitirá utilizar el futuro tranvía T12 para continuar su trayecto hacia Massy o Évry-Courcouronnes.

Además, facilitará las conexiones con las numerosas líneas de autobús locales.

Consulta el folleto del proyecto para más información.