[TRÁFICO] La parada de autobús Ris-Orangis Bois de l'Épine no está servida

Fecha de publicación: 3 de marzo de 2023

🚍⚠ Para permitir la construcción de la futura línea Tzen 4, se están llevando a cabo trabajos en la estación Ris-Orangis Bois de l'Épine. Provocarán desvíos de los autobuses 402, 404, 405, 406, 413 y 418 hasta finales de septiembre de 2023.

Las paradas de las líneas 402, 404, 406, 413 y 418 se trasladan al aparcamiento de la estación en la Avenue de la Résistance.

La línea 405 se desvía hacia la Avenue de l'Aunette.

👉 Encuentra los detalles de estas desviaciones en la web de TICE: www.bus-tice.com