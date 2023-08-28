El futuro de la línea 402

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2023

El proyecto Tzen 4 tiene como objetivo sustituir la actual línea 402 entre Viry-Chatillon (La Treille) y la estación Corbeil-Essonnes. Para las partes sur y norte de la línea 402, las líneas 402 y 402S estarán interconectadas con Tzen 4.

En la parte norte, la línea 420 sirve desde 2016 desde la estación Epinay-sur-Orge hasta la estación Grigny-Centre

Para el tramo sur, la línea 402 S (nombre aún no definitivo) reemplazará a la línea 402 entre la estación Corbeil-Essonnes y la terminal David Douillet

Île-de-France Mobilités se compromete a garantizar el mismo nivel de servicio, con una frecuencia de al menos 10 minutos en horas punta y 15 minutos fuera de las horas punta.