[Información de la obra] Trabajo nocturno los días 9 y 10 de mayo en Évry-Courcouronnes

Fecha de publicación: 4 de mayo de 2023

Para preparar la llegada del Tzen 4, se reasfaltarán las vías del autobús 402.

Para minimizar el impacto en el tráfico de autobuses, los trabajos se realizarán por la noche (de 22:00 a 6:00) los días 9 y 10 de mayo.

El tráfico en la línea 402 se interrumpirá a partir de las 22:00 los días 9 y 10 de mayo. Más información sobre www.bus-tice.com

