[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Una nueva etapa de trabajo en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes Zola

Fecha de publicación: 7 de agosto de 2023

Obras en la terminal Corbeil-Essonnes – Zola

Desde junio de 2023, las obras comenzaron en la estación de autobuses en

Corbeil-Essonnes Zola, que será el terminal de la línea. Con el tiempo, la terminal será un punto de carga para autobuses y también permitirá a los conductores iniciar y terminar su servicio.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Las obras continúan ahora con la ampliación de los andenes de la futura estación Tzen 4, para alojar los nuevos autobuses Tzen 4, biarticulados 24 metros.

También se remodelarán los andenes de la estación Tzen 1.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Tras una reorganización del calendario de trabajo, esta fase comenzará a mediados de agosto de 2023 por una duración provisional de dos meses.

¿Qué cambia esto?

Las líneas 301, 303, 401, 402 y 405 se desvían hasta la parada "Sous-Préfecture", lo que permite llegar a la estación RER Corbeil-Essonnes.

Tráfico de coches en la Rue Émile Zola y la Avenida Serge Dassault.