[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Desvíos en la Ruta de Grigny hacia Ris-Orangis

Fecha de publicación: 7 de abril de 2023

Obras en la carretera hacia Grigny

Las obras de infraestructura comenzaron en diciembre de 2022. Con una duración aproximada de un año, consiste en crear carriles dedicados a autobuses, estaciones y hacer instalaciones para bicicletas y peatones.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Tras las primeras obras de tierra realizadas frente al Albert Camus College, varias zonas de la Route de Grigny están comenzando las obras. Se crearán desarrollos viarios temporales y permanentes, aceras accesibles y un andén dedicado al futuro autobús Tzen 4. El patio delantero del Collège Albert Camus también será remodelado.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

A nivel de la Route de Grigny, las obras en las distintas zonas comenzarán el 10 de abril y terminarán a final de año.

¿Qué cambia esto?

Desde la Avenue des Tuileries hasta la Rue du Clos Langlet (véase el mapa nº1)

Hasta octubre de 2023, el tráfico de coches y autobuses en este tramo será de sentido único desde Grigny hasta Ris-Orangis. Para la dirección de tráfico Ris-Oranguís hacia Grigny, los conductores y líneas de autobús se desviarán por Chemin du Clos Langlet y Rue Copernic. Para facilitar la circulación y giro de los autobuses 402, la Rue Copernic será una calle de sentido único entre la Rue Teilhard de Chardin y la Avenue de Tuileries. Se instalarán dos paradas temporales de autobús a principios de abril de 2023.

Desde la rue du Château d'eau hasta la rue de la Fontaine (véase el mapa nº 2)

Hasta septiembre de 2023, este tramo de la Route de Grigny estará cerrado al tráfico de coches y autobuses. A partir del 10 de abril de 2023, la línea de autobús 402 será desviada en ambas direcciones por la Rue de Château d'Eau. A nivel de esta calle, se instalaron tres paradas temporales de autobús a finales de 2022. Se mantendrán dos de los tres accesos de los comerciantes para acceder a la Place du Marché. Durante estas obras, la intersección entre la Route de Grigny y la Rue de la Fontaine se cerrará al tráfico de vez en cuando.

El acceso a las casas al norte de la Route de Grigny se podrá hacer desde la rue de la Fontaine y Sent de la Tête Noire hasta llegar a la rue Jean Jaurès.

Además, el acceso a los aparcamientos situados a lo largo de la Route de Grigny podría modificarse durante las obras.

Para más información, consulte la Información de las Obras.

Más información sobre desvíos de autobús en la web de TICE: bus-tice.com