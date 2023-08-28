Información de la obra | Tala de árboles en el borde de los Dos Parques de Évry-Courcouronnes

Fecha de publicación: 9 de marzo de 2023

Obras en Lisière des Deux Parcs

Las obras de infraestructura en Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2022. En Évry-Courcouronnes, consisten en adaptar especialmente los carriles dedicados a autobuses así como las estaciones a autobuses de 24 metros (frente a los actuales 18 metros).

Para aprovechar el espacio suficiente para estos desarrollos, es necesario talar árboles cerca de la estación "Lisière des Deux Parcs".

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se talarán dos árboles en la Allée de la Commune, cerca de la parada "Lisière des Deux Parcs".

La tala de árboles se limita a las estrictas necesidades de las instalaciones de autobús. La organización del trabajo se ha adaptado para limitar la corte. Además, la tala se realiza fuera de los periodos de anidación de las aves.

Por cada árbol talado, al menos uno se replanta a lo largo de la línea de Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

La tala del árbol tendrá lugar el 13 de marzo, durante un periodo de aproximadamente 2 días.

¿Qué cambia esto?

Durante este trabajo, se mantiene el tráfico de autobuses, con la implementación de tráfico alternado.

