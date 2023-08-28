Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Descubre el futuro depósito de autobuses en imágenes

Publicado el

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2019

Construido sobre el antiguo emplazamiento logístico Norbert-Dentressangle en Corbeil-Essonnes, el futuro depósito de autobuses Tzen 4 permitirá el aparcamiento, limpieza y mantenimiento de los autobuses.

Île-de-France Mobilités ha seguido un enfoque de alta calidad ambiental que permite:

  • Un consumo energético un 40% inferior al de los estándares regulatorios
  • La verdización del 20% del terreno
  • la creación de una cuenca de retención y el reciclaje del agua

La primera fase de trabajo comenzó en abril de 2019. Su objetivo era demoler los edificios existentes para preparar la construcción del futuro depósito de autobuses.

Para poder ver este vídeo, debe