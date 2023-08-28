Descubre el futuro depósito de autobuses en imágenes

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2019

Construido sobre el antiguo emplazamiento logístico Norbert-Dentressangle en Corbeil-Essonnes, el futuro depósito de autobuses Tzen 4 permitirá el aparcamiento, limpieza y mantenimiento de los autobuses.

Île-de-France Mobilités ha seguido un enfoque de alta calidad ambiental que permite:

Un consumo energético un 40% inferior al de los estándares regulatorios

La verdización del 20% del terreno

la creación de una cuenca de retención y el reciclaje del agua

La primera fase de trabajo comenzó en abril de 2019. Su objetivo era demoler los edificios existentes para preparar la construcción del futuro depósito de autobuses.