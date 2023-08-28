¡Descubre los futuros autobuses del Tzen 4!

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2021

Île-de-France Mobilités, la autoridad de transporte de la región de Île-de-France, ha seleccionado la oferta del consorcio VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / Alstom Transport SA para la construcción de los nuevos autobuses Tzen 4. Esta elección, validada por el Comité de Licitación, fue presentada al Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 11 de octubre de 2021.

Los autobuses Tzen 4, los primeros autobuses de 24 metros y 100% eléctricos en Île-de-France, reflejan la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités en términos de desarrollo sostenible. Podrán transportar al menos 140 pasajeros cada uno (en comparación con unos 70 en un autobús estándar y 100 en un autobús articulado, como los actuales autobuses de la línea 402). Ofrecerán condiciones óptimas de confort y modernidad: espacio, luz, aire acondicionado, videovigilancia, información visual y auditiva de los pasajeros en tiempo real.

Estos autobuses serán totalmente accesibles para personas con movilidad reducida (PRM), gracias a sus amplias puertas correderas y al piso bajo integrado que facilitará el embarque y desembarco de los pasajeros en la estación, así como la circulación dentro de los autobuses.

Estos vehículos innovadores y 100% eléctricos reflejan la ambiciosa política de Île-de-France Mobilités en materia de desarrollo sostenible, promoviendo el uso del transporte público y ofreciendo más confort a los pasajeros, al tiempo que apoyan el desarrollo de los territorios.

¿Lo sabías? Los autobuses Tzen 5 (Paris <> Choisy-le-Roi) compartirán el mismo diseño.

Crédito de la foto: ©Île-de-France Mobilités