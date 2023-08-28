Inicio de los trabajos en Évry-Courcouronnes

Fecha de publicación: 30 de diciembre de 2022

Inicio de los trabajos en el Tzen 4

Las obras de infraestructura están comenzando en Évry-Courcouronnes, durarán un año y consistirán en la remodelación de los carriles y estaciones actuales del autobús 402 para acomodar los futuros autobuses Tzen 4 de mayor tamaño, y para realizar instalaciones para bicicletas.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se realizarán trabajos de tierra en los carriles autobuses de la actual línea 402. Estas obras de tierra permitirán instalar las redes subterráneas necesarias para la operación del Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Los trabajos comenzarán la semana del 9 de enero de 2023.

¿Qué cambia esto?

Durante estas obras, se mantienen los accesos y plazas de aparcamiento de la Place Jean Cocteau. Parte de la Rue Jean Renoir está cerrada al tráfico de coches y una ruta de desvío existe desde principios de diciembre (véase el mapa en la parte trasera). Se mantiene el acceso para residentes locales y peatones.

Se mantiene la circulación del autobús 402, con una ruta de desviación y un traslado de las paradas Jean Renoir