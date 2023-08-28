Las obras de concesión en imágenes

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2021

Desde el verano de 2020, entre Grigny y Corbeil-Essonnes, los concesionarios han estado desviando su red subterránea a lo largo de la futura línea Tzen 4.

A lo largo de los meses, los distintos concesionarios (Dalkia, GRDF, GRT Gaz, ENEDIS, Orange y Régie de l'Eau Grand Paris) intervinieron a su vez para trasladar su red y liberar el espacio bajo las futuras vías de Tzen 4.

A largo plazo, esto permitirá no dificultar el movimiento de la línea durante los trabajos de mantenimiento en estas redes.

Las obras de concesión continuarán hasta principios de 2022.

A partir de entonces, se puede comenzar el trabajo en la infraestructura de la línea. Este trabajo consistirá en construir los carriles dedicados a los autobuses, renovar los carriles existentes para acomodar los autobuses Tzen 4 más grandes (24 metros frente a los 18 metros de los autobuses actuales de la línea 402), desarrollar las estaciones y el paisajismo.