¡Descubre el episodio 2 de la serie en el autobús Tzen 4!

Descubre las sombras del Centro de Operaciones de Autobuses situado en Corbeil-Essonnes, con Saloua BOUGHROUDI, directora de proyecto en Ile-de-France-Mobilités. ¡Este sitio pronto dará la bienvenida a los autobuses Tzen 4!

Será esencial para el mantenimiento de los vehículos y la operación de la línea.

¿Cuál es el propósito de un Centro de Operaciones de Autobuses? ¿Cómo se mantendrá el autobús? ¡Descúbrelo en imágenes!