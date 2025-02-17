Material puesto en servicio en las estaciones "La Mare à Pilâtre" y "Auguste Plat" en Ris-Orangis
A partir de ahora, las estaciones Auguste Plat y La Mare à Pilatre en Ris-Orangis cuentan con nuevas instalaciones para mejorar tu confort y experiencia en la estación.
Ahora puedes disfrutar:
• Máquinas expendedoras para comprar o recargar fácilmente tus billetes de transporte;
• Pantallas de información para pasajeros para rastrear la llegada de los autobuses en tiempo real;
• Diversas instalaciones : refugios en andenes, bancos, anuncios sonoros;
• Estaciones 100% accesibles para personas con movilidad reducida ;
• Instalación de cámaras en cada estación.
Con estas nuevas instalaciones, continuamos nuestro compromiso de ofrecerte un servicio cada vez más óptimo, moderno y eficiente en la red.