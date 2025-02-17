Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Material puesto en servicio en las estaciones "La Mare à Pilâtre" y "Auguste Plat" en Ris-Orangis

Publicado el

A partir de ahora, las estaciones Auguste Plat y La Mare à Pilatre en Ris-Orangis cuentan con nuevas instalaciones para mejorar tu confort y experiencia en la estación.

Ahora puedes disfrutar:
Máquinas expendedoras para comprar o recargar fácilmente tus billetes de transporte;
Pantallas de información para pasajeros para rastrear la llegada de los autobuses en tiempo real;
Diversas instalaciones : refugios en andenes, bancos, anuncios sonoros;
Estaciones 100% accesibles para personas con movilidad reducida ;
Instalación de cámaras en cada estación.

Con estas nuevas instalaciones, continuamos nuestro compromiso de ofrecerte un servicio cada vez más óptimo, moderno y eficiente en la red.