¡Únete a nosotros en Facebook!

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2023

Las obras de construcción de la Tzen 4 se están acelerando en las ciudades a lo largo de la ruta. Para mantenerte informado sobre su progreso, los equipos de Île-de-France Mobilités han creado una página de Facebook dedicada al proyecto.

Te permite consultar regularmente información sobre trabajos actuales y futuros, ver su progreso en fotos y descubrir el proyecto con más detalle.

También hay un buzón de mensajería abierto para contactar directamente con el equipo del proyecto.

