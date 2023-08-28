¡Únete a nosotros en Facebook!
Publicado el
Fecha de publicación: 7 de marzo de 2023
Las obras de construcción de la Tzen 4 se están acelerando en las ciudades a lo largo de la ruta. Para mantenerte informado sobre su progreso, los equipos de Île-de-France Mobilités han creado una página de Facebook dedicada al proyecto.
Te permite consultar regularmente información sobre trabajos actuales y futuros, ver su progreso en fotos y descubrir el proyecto con más detalle.
También hay un buzón de mensajería abierto para contactar directamente con el equipo del proyecto.