[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Los equipos de trabajo trabajan en la carretera, rue de l'Internationale en Évry-Courcouronnes

El Tzen 4 sustituirá al autobús 402 entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación de RER Corbeil-Essonnes gracias a una línea más eficiente y autobuses más espaciosos y 100% eléctricos.

¿Qué trabajo hay que hacer?

La obra tiene como objetivo continuar la construcción del solar dedicado por el que circulará el futuro autobús Tzen 4 a nivel de la Rue de l'Internationale.

¿Qué cambia esto?

- El tráfico será de un solo carril y se mantendrá en ambas direcciones con la instalación de un semáforo alterno;

- El límite de velocidad será de 30 km/h.