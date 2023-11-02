[INFORMACIÓN DE TRABAJO] El trabajo en el Tzen 4 continúa en Évry-Courcouronnes

Curso Monseigneur Roméro

El Tzen 4 sustituirá al autobús 402 entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación de RER Corbeil-Essonnes gracias a una línea más eficiente y autobuses más espaciosos y 100% eléctricos.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se continúan trabajando para adaptar el terreno dedicado (carriles dedicados a los autobuses) a los futuros autobuses Tzen 4, que tienen 24 metros de longitud.

Los trabajos tendrán lugar del 6 al 11 de noviembre de 2023. Tendrán lugar por la noche, de 22:00 a 5:30 a.m.

El cruce del recinto en la intersección con el Cours Roméro estará cerrado al tráfico de coches. Se han establecido rutas de desviación:

- desde la Rue du Père André Jarlan, por el Boulevard François Mitterrand (D93A) y el Boulevard des Coquibus (D930) en ambas direcciones;

- desde la Rue Boissy d'Anglas, pasando por la Rue Simone Veil, el Boulevard de l'Yerres y la Rue Pierre Mauroy, en una sola dirección.

Se mantiene la circulación de los autobuses 401 y 402.

Para más información, consulta la información sobre las obras.