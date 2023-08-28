[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Cierre de la intersección entre la Route de Grigny y la Rue de la Fontaine en Ris-Orangis

Fecha de publicación: 21 de agosto de 2023

Cierre de los cruces entre la Rue de la Fontaine y la Route de Grigny

A partir de finales de agosto de 2023, la intersección entre la Route de Grigny y la Rue de la Fontaine estará cerrada durante el día (de 8 a.m. a 5 p.m.) duranteun periodoprovisional de 3meses.

Además, el tramo de rue de la Fontaine que conduce a la Place du Moulin à Vent estará cerrado. Se mantienen los otros accesos a la Place du Moulin à Vent.

Se han puesto en marcha desviaciones.