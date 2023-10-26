Un día ajetreado para los estudiantes del Lycée Robert Doisneau en Corbeil-Essonnes

Los estudiantes del instituto Robert Doisneau durante la visita del taller

La semana pasada, los estudiantes del instituto Robert Doisneau participaron en una excursión educativa durante la cual pudieron observar de cerca las diferentes etapas de la fabricación del futuro autobús Tzen 4.

Esta visita escolar guiada por los equipos de Van Hool también les permitió descubrir los oficios necesarios para llevar a cabo un proyecto de este tipo.