Descubriendo las etapas de construcción de Tzen 4 – Diseño de interiores

El diseño interior de los autobuses es un paso clave en la construcción. El objetivo es combinar funcionalidad y estética para ofrecer a los pasajeros un espacio cómodo y ergonómico.

- Un diseño bien pensado: la disposición del autobús se plantea primero teniendo en cuenta el uso de los pasajeros y, en particular, la forma en que se distribuyen en el autobús

- Instalación: Los distintos elementos interiores como asientos, espacios para personas con movilidad reducida, suelos, sistemas de audio y visual, iluminación o enchufes USB se instalan conforme a los planos de diseño.

- Control de calidad: como en cada etapa, los accesorios interiores están sujetos a controles rigurosos para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad y confort.