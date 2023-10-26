BUSWORLD: La participación de Tzen 4 en el evento

El futuro autobús Tzen fue presentado en Busworld, una feria internacional que reúne a más de 30 países y 40.000 visitantes.

La oportunidad de revelar su apariencia pero también todas sus particularidades, en particular su sistema de carga, ¡un hecho inédito en el mundo!

El Tzen 4 es también el primero en beneficiarse de estos autobuses, que luego serán desplegados para la línea Tzen 5. Está equipado con características modernas: pantallas informativas, aire acondicionado eficiente energéticamente, alta luminosidad y mayor seguridad.