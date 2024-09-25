Instalaciones para la biodiversidad a lo largo de la ruta

La ruta futura del Tzen 4 incluye paisajismo diseñado para mejorar la biodiversidad local.

Selección de plantas adecuadas: Se preferirán plantas ricas en bayas y frutos, como el manzano de Sargent (Malus sargentii), así como especies locales como pinos, arces y abedules.

Céspedes florecidos: A lo largo de la carretera, céspedes salpicados de flores.

Mantenimiento respetuoso: El mantenimiento de los espacios verdes se realizará sin el uso de productos químicos peligrosos, para proteger la fauna y flora pequeñas.