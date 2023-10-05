[REUNIÓN PÚBLICA] Los equipos del proyecto Tzen 4 vienen a reunirse con vosotros en Ris-Orangis

El miércoles 11 de octubre, a partir de las 18:30, se celebrará una reunión pública en Ris-Orangis. Durante este evento, tendremos el placer de presentarles el proyecto, de informaros sobre los últimos avances de las obras 4, pero también de informaros sobre la llegada del tranvía T12 a vuestra ciudad.

También se planificará un momento de intercambio, ¡esperamos ver cómo respondes a todas tus preguntas! 🤝

📍 10 plaza Jacques Brel, Ris-Orangis