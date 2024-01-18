Descubre el trabajo visto desde el cielo en vídeo

La Tzen 4 reemplazará la línea 402 entre Viry-Châtillon y Corbeil-Essonnes. En algunos tramos de la línea se crearon nuevos carriles dedicados a autobuses y se llevó a cabo una remodelación completa de los espacios. En otros lugares, el sitio ya existe y es objeto de trabajos de adaptación y renovación para la llegada del futuro Tzen 4!

La llegada de los Tzen 4 pretende mejorar considerablemente el entorno de vida de la gente de Essonne:

- Estaciones más grandes y modernas

- Instalación de portabicicletas en cada estación

- Desarrollo de carriles bici