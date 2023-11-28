Descubriendo las etapas de construcción de Tzen 4 – Enfoque en la accesibilidad

Los autobuses Tzen 4 han sido diseñados para permitir un acceso fácil a todos los públicos, incluidas las personas con movilidad reducida.

Puertas correderas: subida fácil y cómoda

Las amplias puertas correderas del Tzen 4 están diseñadas para facilitar la entrada. Tanto si viajas con equipaje como con carrito, puedes subir a bordo con facilidad. Para los usuarios de silla de ruedas, el autobús también está equipado con una rampa.

Andenes en el mismo nivel: acceso sin barreras

Para garantizar una accesibilidad óptima, los andenes de las paradas Tzen 4 están especialmente diseñados para estar al mismo nivel que el autobús. Las paradas de la 402 también se están adaptando para cumplir este objetivo: los andenes pueden elevarse.

Asientos reservados: más comodidad a bordo

Dentro de Tzen 4, 8 plazas están especialmente reservadas para personas con movilidad reducida. Estos asientos ofrecen un espacio más amplio para garantizar la máxima comodidad. También se disponen de espacios para sillas de ruedas o carritos.