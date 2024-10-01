Autobús

Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

La permanencia de tus agentes locales durante el mes de octubre

Publicado el

  • Miércoles 2 de octubre de 2024 : Mercado de Senghor en Évry-Courcouronnes
  • Martes, 8 de octubre de 2024: Estación de tren de Grigny Centre
  • Miércoles 9 de octubre de 2024: Mercado de Tarterêts en Corbeil-Essonnes
  • Jueves, 10 de octubre de 2024: Instituto Sonia Delaunay en Grigny
  • Miércoles, 16 de octubre de 2024: Mercado de Ris-Orangis
  • Martes, 22 de octubre de 2024: Estación de tren de Évry-Courcouronnes
  • Jueves, 24 de octubre de 2024: Mercado de Grande Borne Grigny
  • Miércoles, 30 de octubre de 2024: Estación Corbeil-Essonnes Zola