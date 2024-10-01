La permanencia de tus agentes locales durante el mes de octubre
Publicado el
- Miércoles 2 de octubre de 2024 : Mercado de Senghor en Évry-Courcouronnes
- Martes, 8 de octubre de 2024: Estación de tren de Grigny Centre
- Miércoles 9 de octubre de 2024: Mercado de Tarterêts en Corbeil-Essonnes
- Jueves, 10 de octubre de 2024: Instituto Sonia Delaunay en Grigny
- Miércoles, 16 de octubre de 2024: Mercado de Ris-Orangis
- Martes, 22 de octubre de 2024: Estación de tren de Évry-Courcouronnes
- Jueves, 24 de octubre de 2024: Mercado de Grande Borne Grigny
- Miércoles, 30 de octubre de 2024: Estación Corbeil-Essonnes Zola