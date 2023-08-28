Los primeros pasos para el futuro depósito de autobuses
Publicado el
Fecha de publicación: 19 de febrero de 2020
Para construir la futura estación de autobuses, se demolió el almacén logístico Norbert Dentressangle.
Posteriormente se realizó un trabajo de tierra en el yacimiento para permitir al INRAP (Instituto Nacional de Investigación Arqueológica) realizar un diagnóstico arqueológico.
La estación de autobuses Tzen 4 tendrá varias particularidades:
- Recepción y mantenimiento de vehículos biarticulados de 24 metros de longitud
- Sistema de carga para vehículos 100% eléctricos
- Medidas medioambientales e integración de calidad del paisaje.