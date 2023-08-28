Continúan las obras de construcción del futuro centro de operaciones de autobuses

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2022

Tras las obras de tierra, la construcción del futuro centro de operaciones de autobuses (COB) para la futura línea Tzen 4 está en pleno avance.

Un repaso a la obra

Desde el inicio de las obras hace un año, los edificios con los espacios de trabajo y las salas técnicas son visibles y están tomando forma. Eventualmente, la instalación incluirá un espacio de almacenamiento para los nuevos autobuses 100% eléctricos de 24 metros de longitud, las estaciones de carga; pero también los talleres de mantenimiento y el puesto de mando de la línea futura.

Próximos pasos

Se está instalando las conexiones de electricidad, gas, agua y telecomunicaciones del futuro edificio. Se podrá comenzar la impermeabilización de las instalaciones, el acabado de las fachadas y la instalación de infraestructuras de mantenimiento como los pasillos de acceso a los tejados de los autobuses y los puentes de pozo.

Un centro al servicio de su personal

En el diseño del edificio, Île-de-France Mobilités utilizó su experiencia y la pericia de sus equipos para ofrecer un lugar de trabajo ergonómico al personal del futuro operador de Tzen 4. Para ello, se han creado espacios comunes para vivir y se ha diseñado la acústica para minimizar el impacto del ruido durante las actividades de mantenimiento.

Diseño ecológico

Este nuevo centro operativo de autobuses fue diseñado con un paisajista y un ecólogo para conciliar las limitaciones técnicas, los requisitos medioambientales y la calidad arquitectónica. Este edificio sostenible estará equipado con equipos de bajo consumo energético, utilizará agua en circuito cerrado, especialmente recogiendo agua del río, e incluirá una terraza verde en la azotea de 2.900 m² abierta al personal.

Además, el centro operativo estará completamente iluminado por LEDs y contará con 6.350 m² de espacio verde, o el 20% de la superficie total del centro.

Un proyecto supervisado

La asistencia en la gestión de proyectos de calidad ambiental garantiza que las empresas constructoras cumplan al pie de la letra la carta de "emplazamiento de baja molestia". Esta carta garantiza el cumplimiento de los umbrales de nivel sonoro vigentes.

¡Descubre el progreso del sitio en imágenes!

Obras de construcción en la futura COB