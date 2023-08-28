¡Han comenzado las obras del futuro centro de operaciones de autobuses!

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2021

Las obras del centro de operaciones de autobuses (COB) en Corbeil-Essonnes comenzarán la semana del 13 de septiembre, en un antiguo emplazamiento logístico, ¡ahora demolido!

De hecho, para permitir el inicio de la construcción del COB Tzen 4, varias etapas preliminares se han seguido desde marzo de 2019: la demolición del antiguo almacén logístico y sus oficinas, la demolición del taller de reparación de camiones y una fase de diagnóstico arqueológico antes de la construcción.

A partir de la próxima semana, las obras de tierra serán la primera fase de los trabajos: se trata de preparar el terreno para poder construir los cimientos y después construir y desarrollar el COB.

Como parte de la transición energética llevada a cabo por Île-de-France Mobilités, los autobuses Tzen 4 serán 100% eléctricos y el COB estará equipado para recargar, aparcar, limpiar y mantener estos vehículos.

Diseñado con un enfoque de alta calidad ambiental, el COB está equipado con espacios de alta calidad como cubiertas verdes y un jardín de lluvia con un estanque para recoger agua de lluvia.

Pronto podrás conocer más sobre el futuro centro de operaciones de autobuses, con el próximo número del boletín. Suscríbete a las noticias del proyecto para descubrir el boletín