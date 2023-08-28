Han comenzado las obras en la futura estación de autobuses
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2019
¡Las primeras obras en el Tzen 4 comenzaron en abril de 2019!
Es con el futuro depósito de autobuses donde el proyecto entra en su fase concreta. El sitio logístico Norbert-Dentressangle, situado en Corbeil-Essonnes, albergará el futuro depósito de autobuses de la línea Tzen 4. Esta estación de autobuses permitirá tanto aparcar los autobuses como garantizar su mantenimiento y limpieza.
La demolición del yacimiento Norbert-Dentressangle se llevó a cabo entonces en varias fases:
- Un primer paso es preparar el lugar, en particular con la retirada del amianto del lugar.
- Después, los distintos edificios que conformaban el lugar fueron demolidos.
- Finalmente, se realizarán trabajos de tierra para que el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica (INRAP) pueda realizar un diagnóstico arqueológico del yacimiento.
A lo largo del trabajo, se toman medidas para que el lugar forme parte de un enfoque social y medioambiental, en particular con más de 200 horas de trabajo en integración.
¡El próximo boletín del proyecto proporcionará detalles sobre esta primera fase del trabajo!