Han comenzado las obras en la futura estación de autobuses

Publicado el

  -  

Actualizado el

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2019

¡Las primeras obras en el Tzen 4 comenzaron en abril de 2019!

Es con el futuro depósito de autobuses donde el proyecto entra en su fase concreta. El sitio logístico Norbert-Dentressangle, situado en Corbeil-Essonnes, albergará el futuro depósito de autobuses de la línea Tzen 4. Esta estación de autobuses permitirá tanto aparcar los autobuses como garantizar su mantenimiento y limpieza.

La demolición del yacimiento Norbert-Dentressangle se llevó a cabo entonces en varias fases:

  • Un primer paso es preparar el lugar, en particular con la retirada del amianto del lugar.
  • Después, los distintos edificios que conformaban el lugar fueron demolidos.
  • Finalmente, se realizarán trabajos de tierra para que el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica (INRAP) pueda realizar un diagnóstico arqueológico del yacimiento.

A lo largo del trabajo, se toman medidas para que el lugar forme parte de un enfoque social y medioambiental, en particular con más de 200 horas de trabajo en integración.

¡El próximo boletín del proyecto proporcionará detalles sobre esta primera fase del trabajo!