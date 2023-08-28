Han comenzado las obras en la futura estación de autobuses

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2019

¡Las primeras obras en el Tzen 4 comenzaron en abril de 2019!

Es con el futuro depósito de autobuses donde el proyecto entra en su fase concreta. El sitio logístico Norbert-Dentressangle, situado en Corbeil-Essonnes, albergará el futuro depósito de autobuses de la línea Tzen 4. Esta estación de autobuses permitirá tanto aparcar los autobuses como garantizar su mantenimiento y limpieza.

La demolición del yacimiento Norbert-Dentressangle se llevó a cabo entonces en varias fases:

Un primer paso es preparar el lugar, en particular con la retirada del amianto del lugar.

Después, los distintos edificios que conformaban el lugar fueron demolidos.

Finalmente, se realizarán trabajos de tierra para que el Instituto Nacional de Investigación Arqueológica (INRAP) pueda realizar un diagnóstico arqueológico del yacimiento.

A lo largo del trabajo, se toman medidas para que el lugar forme parte de un enfoque social y medioambiental, en particular con más de 200 horas de trabajo en integración.

¡El próximo boletín del proyecto proporcionará detalles sobre esta primera fase del trabajo!