Se ha iniciado la construcción del RN7 en Corbeil-Essonnes

Fecha de publicación: 19 de diciembre de 2022

Inicio de las obras de infraestructura en Tzen 4

Están comenzando las obras de infraestructura en el RN7. Consistirán en particular en crear carriles dedicados a los autobuses, adaptar las paradas y los carriles de tráfico actuales, y crear instalaciones para bicicletas y peatones.

¿Qué trabajo hay que hacer?

Esta primera fase consiste en liberar los espacios necesarios para la creación de las instalaciones de Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta fase preparatoria comenzó el 6 de diciembre de 2022 durante un periodo de dos meses y medio. Los trabajos se interrumpirán del 19 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.

¿Qué cambia esto?

El tráfico de coches se mantiene en ambas direcciones de la RN 7, con reducciones temporales de carriles de circulación. Para unirse a la RN104, se propone una ruta alternativa.