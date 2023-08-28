¡Comienza el trabajo preparatorio para el Tzen 4!

Fecha de publicación: 15 de junio de 2020

Tras un periodo de estudios esencial para el inicio de las obras, las empresas concesionarias con redes en la ubicación del futuro Tzen 4 están listas para intervenir: los concesionarios trasladarán las redes (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones, etc.) situadas bajo los futuros carriles dedicados a la futura línea de autobús, de acuerdo con el principio de desviación sistemática de las redes existentes situadas bajo el andén. Así, en caso de mantenimiento de la red, la circulación del futuro Tzen 4 no se verá interrumpida.

Esta primera fase de trabajos permitirá llevar a cabo las infraestructuras de Tzen 4 (desarrollo de carriles y estaciones para autobuses).

Dalkia, una filial del grupo EDF, será la primera en trasladar sus redes eléctricas en los próximos días a la Place du Pont Amar y a la Place de l'Orme à Martin en Evry-Courcouronnes. A partir de julio, la empresa Enedis debería comenzar su propio trabajo.

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el lugar, así como la de los residentes locales. Por tanto, los concesionarios realizan el trabajo en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la guía de recomendaciones de seguridad sanitaria publicada por la OPPBTP y aprobada por el Estado.