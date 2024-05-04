[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Cierre pronto del Carrefour Emile Zola

¿Qué trabajo hay que hacer?

Se continúa trabajando para adaptar la terminal de Corbeil y la zona de autobuses de Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta nueva fase tendrá lugar del 24 de mayo al 14 de junio de 2024, inclusive.

Pronto te comunicarán nuevas informaciones sobre el trabajo para especificar el trabajo de este verano.

¿Qué cambia esto?

- Las obras en la estación de autobuses Corbeil-Essonnes continúan y la Rue Émile Zola quedará cerrada al tráfico de coches.

- Se montan desvíos por la Avenue Serge Dassault y la Rue Charles Robin para llegar a la Rue Émile Zola y la Rue Gustave Courbet.

- El cruce con la Rue Émile Zola permanecerá cerrado hasta finales de junio.