[Información de la obra] Inicio de los trabajos alrededor de la estación de Corbeil-Essonnes

Fecha de publicación: 14 de junio de 2023

Obras en la terminal Corbeil-Essonnes – Zola

Las obras de infraestructura en la Tzen 4 comenzaron en diciembre de 2022 en Corbeil-Essonnes, en la RN 7: allí se construirán nuevos carriles dedicados a autobuses (llamados "sitio dedicado").

A partir de ahora, las obras continúan cerca de la Rue Émile Zola y la estación de autobuses Corbeil-Essonnes – Zola, que será el terminal de la línea. La parada actual de la 402 tendrá que ser equipada con andenes más largos para acomodar la futura estación Tzen 4 y sus autobuses biarticulados de 24 metros. La terminal no será una estación como cualquier otra, ya que servirá como punto de carga para autobuses y también permitirá a los conductores iniciar y terminar su servicio.

¿Qué trabajo hay que hacer?

La fase de las obras, que comienza en junio, consiste en rehacer la intersección existente para asegurar la circulación de autobuses Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Esta primera fase de trabajos comenzará el lunes 19 de junio de 2023 durante un mes.

¿Qué cambia esto?

La línea 402 será desviada entre las estaciones Gare Corbeil-Essonnes, Zola y Charles Robin. Para más información, visita la página web de TICE: www.bus-tice.com/fr

Durante esta fase de los trabajos, el recinto de autobuses y los carriles de tráfico en el lado norte de la Avenida Serge Dassault estarán cerrados en la intersección con la Rue Émile Zola. El tráfico de coches se mantiene en la Avenida Serge Dassault y la Rue Émile Zola, con una ligera circunvalación en la intersección entre estas dos calles.