[INFORMACIÓN DE TRABAJO] Las obras en la carretera de Grigny avanzan en Ris-Orangis

Las obras en la carretera de Grigny avanzan en Ris-Orangis
El Tzen 4 sustituirá al autobús 402 entre "La Treille" en Viry-Chatillon y la estación de RER Corbeil-Essonnes gracias a una línea más eficiente y autobuses más espaciosos y 100% eléctricos.
¿Qué trabajo hay que hacer?
Continúan las obras en la carretera hacia Grigny para construir los carriles dedicados a los autobuses.
¿Qué cambia esto?
- El cruce entre la Route de Grigny y la Rue du Château d'Eau permanecerá cerrado hasta mediados de enero. Se ha instalado un desvío a través de la Place du Moulin à Vent y la Rue Henri Sellier. La carretera de Grigny sigue abierta al tráfico.
- En el lado norte de la Route de Grigny, se eliminan las plazas de aparcamiento entre la Avenue de Bellevue y la Rue de la Marquesa. Se puede aparcar en las plazas públicas del lado sur de la Route de Grigny.