[INFORMACIÓN DE TRABAJO] ¡El trabajo de infraestructura en el RN7 continúa!

Continuación del trabajo en el RN7

Como parte de la construcción del Tzen 4, continúan las obras de infraestructura en el RN7. El Tzen 4 se beneficiará de carriles exclusivos dedicados (llamados "sitio dedicado"), de la remodelación de la carretera y las aceras, así como de la implantación de una ruta ciclista.

¿Qué trabajo hay que hacer?

El objetivo es continuar la construcción del terreno dedicado por el que circulará el futuro autobús Tzen 4 al este de la RN7.

El objetivo es continuar la construcción del terreno dedicado por el que circulará el futuro autobús Tzen 4 al este de la RN7. ¿ Cuándo se realiza el trabajo?

Esta nueva fase de trabajo comenzará el 6 de noviembre de 2023 con una duración prevista de mes y medio.

Esta nueva fase de trabajo comenzará con una duración prevista de mes y medio. ¿Qué cambia esto?

- El tráfico se mantendrá con un máximo de dos carriles en cada dirección;

- El RN7 en dirección Province-Paris estará cerrado durante un día, entre el 4 y el 8 de diciembre de 2023;

- Veterans Street estará cerrada del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2023. Se propondrán rutas de desviación en el lugar, hacia Corbeil Centre y N104/A6/A7;

- Al mismo tiempo, las obras situadas frente al centro comercial continuarán hasta finales de diciembre de 2023.

Durante las obras se mantendrán caminos peatonales seguros, incluyendo el cruce de la RN7.

Para más información, consulta la información sobre las obras.