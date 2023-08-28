Un repaso a la reunión pública en Corbeil-Essonnes

Fecha de publicación: 19 de enero de 2023

El 11 de enero, el equipo del proyecto Tzen 4, junto con la ciudad de Corbeil-Essonnes, estuvo presente en la reunión informativa pública organizada en la Maison des Associations. El equipo pudo presentar el proyecto y responder a las preguntas de los residentes.

Puedes encontrar la presentación de esta reunión aquí.

El equipo del proyecto está a tu disposición para responder cualquier pregunta que tengas sobre la dirección de correo electrónico [email protected]