Un repaso a la reunión pública sobre los proyectos Tzen 4 y T12 en Ris-Orangis
El 11 de octubre se celebró una reunión informativa pública sobre los proyectos Tzen 4 y T12 en Ris Orangis. Durante este momento de intercambio, el equipo del proyecto Tzen 4 pudo responder a las preguntas de los Rissois. Encuentra los materiales de esta reunión.
La frecuencia de los pasos en autobús, la plantación a lo largo del recorrido, las especificidades del material rodante, los trabajos en curso y muchos otros temas estaban en la agenda.
No menos de 100 personas estuvieron presentes. ¡Gracias a todos!