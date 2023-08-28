Route de Grigny: inicio de las obras en Ris-Orangis

Fecha de publicación: 2 de enero de 2023

Inicio de los trabajos en el Tzen 4

Las obras de infraestructuras comenzaron en diciembre en Ris-Orangis. Consisten en particular en crear carriles exclusivos para autobuses, estaciones y crear instalaciones para bicicletas y peatones.

¿Qué trabajo hay que hacer?

En la Route de Grigny, la primera fase de las obras consiste en eliminar la rotonda y las islas en la intersección de la Route de Grigny y la Avenue des Tuileries para facilitar futuras construcciones y el carril dedicado al autobús Tzen 4.

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el 2 de enero de 2023.

¿Qué cambia esto?