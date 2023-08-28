Autobús

Route de Grigny: inicio de las obras en Ris-Orangis

Fecha de publicación: 2 de enero de 2023

Inicio de los trabajos en el Tzen 4

Las obras de infraestructuras comenzaron en diciembre en Ris-Orangis. Consisten en particular en crear carriles exclusivos para autobuses, estaciones y crear instalaciones para bicicletas y peatones.

 

¿Qué trabajo hay que hacer?

En la Route de Grigny, la primera fase de las obras consiste en eliminar la rotonda y las islas en la intersección de la Route de Grigny y la Avenue des Tuileries para facilitar futuras construcciones y el carril dedicado al autobús Tzen 4.

 

¿Cuándo se realiza el trabajo?

Estos trabajos comenzarán el 2 de enero de 2023.

 

¿Qué cambia esto?

  • Durante aproximadamente un mes se estableció tráfico alterno en la carretera hacia Grigny.
  • Se mantiene el acceso al aparcamiento público en la Route de Grigny, cerca del colegio Albert Camus.
  • El aparcamiento de la residencia de Les Rosiers será accesible a través de la rue du Clos Langlet. El acceso por la carretera de Grigny estará cerrado.
  • El acceso al aparcamiento del Albert Camus College estará cerrado de vez en cuando. Las fechas de estos cierres se comunicarán al personal del Colegio.

Para más información sobre las desviaciones en autobús: www.bus-tice.com

Para más información, consulta la información del trabajo.

