Trabajos preliminares para la construcción de Tzen 4 en Grigny/Ris-Orangis (finales de enero/marzo)

Fecha de publicación: 19 de enero de 2021

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

La preparación de las obras (instalación y retirada de vallas, tala de árboles, retirada de mobiliario urbano, trabajos en una isla central situada en el cruce de la Rue Pierre Brossolette y la Rue Eugène Mouchot, etc.) permitieron a los concesionarios realizar desvíos de red.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Del 25 de enero a marzo de 2021, de lunes a viernes.

> ¿Qué cambia esto?

El tráfico alternado estará instalado durante una semana en febrero en la Rue Pierre Brossolette, en la intersección con la Rue Eugène Mouchot. Para facilitar la gestión de los caudales, se cerrará el acceso a la Rue Eugène Mouchot y a la Allée des Pivoines desde la Rue Pierre Brossolette.

Las paradas de autobús "Grigny-centre" y "Jean-Jaurès" serán sustituidas por tótems temporales de paradas de autobús.

El trabajo puede causar ruido entre los residentes locales.

De forma puntual, se pueden inmovilizar plazas de aparcamiento.