Nueva líneaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Trabajos preliminares para la instalación de Tzen 4 en Evry-Courcouronnes (febrero – marzo 2021)

Fecha de publicación: 11 de febrero de 2021

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Preparación de las obras (instalación e instalación de vallas, retirada del mobiliario urbano, instalación de iluminación temporal, tala de árboles y setos) a lo largo de las estaciones Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand y Jean Malézieux, para que los concesionarios puedan realizar los trabajos de desviación de las redes.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

El trabajo tendrá lugar de lunes a viernes durante el día del 12 de febrero a mediados de marzo.

> ¿Qué cambia esto?

Las marquesinas de autobús, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir y Jean Rostand, serán sustituidas por tótems temporales de paradas de autobús.

El trabajo puede causar ruido entre los residentes locales.

De forma puntual, se pueden inmovilizar plazas de aparcamiento.

