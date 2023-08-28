Trabajos preliminares para la instalación de Tzen 4 en Evry-Courcouronnes (febrero – marzo 2021)
Fecha de publicación: 11 de febrero de 2021
> ¿Qué trabajo hay que hacer?
Preparación de las obras (instalación e instalación de vallas, retirada del mobiliario urbano, instalación de iluminación temporal, tala de árboles y setos) a lo largo de las estaciones Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand y Jean Malézieux, para que los concesionarios puedan realizar los trabajos de desviación de las redes.
> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?
El trabajo tendrá lugar de lunes a viernes durante el día del 12 de febrero a mediados de marzo.
> ¿Qué cambia esto?
Las marquesinas de autobús, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir y Jean Rostand, serán sustituidas por tótems temporales de paradas de autobús.
El trabajo puede causar ruido entre los residentes locales.
De forma puntual, se pueden inmovilizar plazas de aparcamiento.