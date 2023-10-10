¡El Tzen 4 se presentó en Busworld el 6 de octubre de 2023!

El proyecto Tzen 4 pretende ofrecer trayectos más cómodos, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Île-de-France Mobilités, junto al consorcio de construcción Van Hool - Kiepe Elektrik – Alstom, pone la innovación al servicio de tus necesidades de viaje: el Tzen 4 es el primer autobús 100% eléctrico de 24 metros, con carga de tierra en menos de 5 minutos.

Desde Viry-Chatillon hasta Corbeil-Essonnes, ¡serás el primero en beneficiarte de este autobús totalmente innovador!

El autobús Tzen 4 fue presentado el 6 de octubre en Busworld en Bruselas: durante esta feria internacional, el Tzen 4, un verdadero estreno mundial, despertó el interés de todos.