Segundo levantamiento complementario de parcelas

Fecha de publicación: 24 de enero de 2022

Tras la encuesta de parcelas de 2019 y la encuesta suplementaria de 2021, se llevó a cabo una nueva encuesta complementaria.

Se realizó como parte del proyecto del autobús T Zen 5, en el municipio de Vitry-sur-Seine, con el fin de completar la identificación de los propietarios implicados en las adquisiciones.

Esta encuesta tuvo lugar desde el lunes 31 de enero hasta el lunes 14 de febrero de 2022 inclusive, durante 15 días consecutivos, en el ayuntamiento de Vitry-sur-Seine.

Se establecieron dos permanencias en los siguientes lugares, días y horas:

Ayuntamiento de Vitry-sur-Seine, Sala 1

2 avenida Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Viernes 4 de febrero de 2022, de 14:00 a 17:00

Lunes 14 de febrero de 2022, de 14:00 a 17:00

Durante la duración del levantamiento adicional de parcelas, el público pudo consultar el archivo de la encuesta:

en el Servicio de Tierras del ayuntamiento de Vitry-sur-Seine en los días y horarios habituales de apertura;

en el portal de internet de los servicios estatales en el Val-de-Marne en la siguiente dirección: http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques en una estación informática, disponible en la prefectura de Val-de-Marne, sede de la investigación situada en (21-29 avenue du Général de Gaulle, 94 000 Créteil – 3ª planta – oficina de medio ambiente y procedimientos de servicios públicos) de lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00

Se dio al público la oportunidad de comentar:

en el registro de investigaciones previsto para este fin en el ayuntamiento de Vitry-sur-Seine

por correspondencia a la sede de la investigación, para la atención del señor Claude POUEY, comisionado investigador,

o electrónicamente en la siguiente dirección: [email protected]

Las contribuciones recibidas por correspondencia y medios electrónicos se anexaron al registro de la encuesta y se pusieron a disposición del público lo antes posible en la sede de la encuesta.