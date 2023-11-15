¡Con el Tzen 5, prepárate para pedalear!

Publicado: 15 de noviembre de 2023

El proyecto Tzen 5, además del desarrollo de un sitio dedicado para acomodar el tráfico de autobuses, permite la creación de una ruta ciclista a lo largo de toda la ruta.

Se crearán caminos y carriles seguros y se instalarán portabicicletas a lo largo de la ruta. Algunos de estos desarrollos ya son visibles, especialmente a lo largo de la rue Bruneseau y las confluencias de la ZAC Ivry.

Crédito de la foto: ©Cyril Chigot