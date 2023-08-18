¿Por qué un centro de operaciones de autobuses?

Fecha de publicación: 13 de marzo de 2023

Es en Choisy-le-Roi, en la Avenue de Lugo, donde se construirá el centro operativo de autobuses (COB) para el autobús T Zen 5. Un edificio esencial para la operación de la futura línea de autobús T Zen 5, el COB albergará autobuses que no estén en circulación en su área de almacenamiento, la estación de lavado donde se limpiarán los autobuses (el taller de mantenimiento permitirá reparaciones complejas), un punto de carga (los vehículos son 100% eléctricos) y el puesto de mando centralizado de la línea (PCC). El COB también es un lugar que ofrece un ambiente de trabajo agradable para el personal administrativo, técnico y de conductores, que podrán beneficiarse de un refectorio y zonas de descanso.

Inspirada en los edificios industriales de principios del siglo XX, la construcción de la COB participará en la transformación de la entrada a la ciudad de Choisy-le-Roi tanto en sus dimensiones arquitectónicas como paisajísticas.

En su ecodiseño, la elección de materiales recayó en una estructura de madera y ladrillos reciclados (fachada).

La arquitectura bañada en luz natural proporcionará al edificio calor en invierno y ventilación natural en verano. Grandes ventanales en bahía adornarán la fachada de los talleres al este, protegidos por un parterre de plantas.

El edificio también estará equipado con paneles fotovoltaicos y dispositivos de iluminación eficientes energéticamente.

Respetando el medio ambiente, se prestó especial atención durante el diseño arquitectónico del edificio para evitar al máximo las islas de calor, ofrecer soluciones energéticas que minimicen su impacto ecológico y promover el confort térmico del personal (gracias a la plantación de árboles) y la infiltración natural del agua (cubiertas verdes, valles, etc.). Finalmente, el agua de lluvia recogida por los tejados permitirá lavar los autobuses T Zen 5 en la estación de lavado.